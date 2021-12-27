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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

27 كانون أول / ديسمبر 2021 03:58

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/31)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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