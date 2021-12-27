وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد لقاءً المناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022/2024م وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تسوية الأراضي المخصصة لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على العدوان.. جبهة داخلية صلبة وأجهزة أمنية مُتطورة وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات
أخبار » الأخبار الحكومية

لتعزيز سبل التعاون المشترك

ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة

27 كانون أول / ديسمبر 2021 04:07

270035007_4685362211552129_8572523488398051718_n
270035007_4685362211552129_8572523488398051718_n

غزة- الرأي:

استقبل ديوان المظالم بمجلس الوزراء وفد من الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة يرأسه الرائد عبد الرحمن البسيوني والنقيب أحمد حتحت والملازم أ. صلاح الصواف.

وبدوره استقبل الوفد كلا من مدير وحدة حقوق الأنسان أ. موفق الضاني و أ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بمجال حقوق الانسان خاصة التي تتعلق بالنزلاء والتوقيف.

كما استعراض أ. موفق الضاني أبرز الانجازات التي تم تحقيقها من قبل ديوان المظالم والتى انعكست بشكل ايجابي على المواطنيين وكذلك التطرق عدة موضوعات ومنها التعاون في مجال حقوق النزلاء والاحصائيات الخاصة بالعمل وذلك من اجل الاستفادة من الدراسات ,الأبحاث في مجال وضع الخطط وتطوير العمل .

وفي ختام الزيارة ثمن مدير وحدة حقوق الانسان هذه الزيارة وأكد على اهميتها وضرورة استمرار تلك الزيارات والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الديوان وكافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني موضحاً أن ديوان المظالم مستعد لاستقبال أي مظلمة من المواطنين في مجال اختصاصه .

270035007_4685362211552129_8572523488398051718_n 270004082_4685362324885451_8939775487051474895_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟