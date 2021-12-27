ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة

غزة- الرأي:

استقبل ديوان المظالم بمجلس الوزراء وفد من الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة يرأسه الرائد عبد الرحمن البسيوني والنقيب أحمد حتحت والملازم أ. صلاح الصواف.

وبدوره استقبل الوفد كلا من مدير وحدة حقوق الأنسان أ. موفق الضاني و أ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بمجال حقوق الانسان خاصة التي تتعلق بالنزلاء والتوقيف.

كما استعراض أ. موفق الضاني أبرز الانجازات التي تم تحقيقها من قبل ديوان المظالم والتى انعكست بشكل ايجابي على المواطنيين وكذلك التطرق عدة موضوعات ومنها التعاون في مجال حقوق النزلاء والاحصائيات الخاصة بالعمل وذلك من اجل الاستفادة من الدراسات ,الأبحاث في مجال وضع الخطط وتطوير العمل .

وفي ختام الزيارة ثمن مدير وحدة حقوق الانسان هذه الزيارة وأكد على اهميتها وضرورة استمرار تلك الزيارات والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الديوان وكافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني موضحاً أن ديوان المظالم مستعد لاستقبال أي مظلمة من المواطنين في مجال اختصاصه .