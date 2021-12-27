وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد لقاءً المناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022/2024م وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تسوية الأراضي المخصصة لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على العدوان.. جبهة داخلية صلبة وأجهزة أمنية مُتطورة وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات
أخبار » الأخبار الحكومية

محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم

27 كانون أول / ديسمبر 2021 04:11

270177776_4615363948546997_6980682461191871843_n
270177776_4615363948546997_6980682461191871843_n

غزة- الرأي:

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أن الفنون تُعد من أهم الأسلحة وأكثرها تأثيرًا لإيصال القضية الفلسطينية للعالم، وكشف جذور الصراع مع الاحتلال، والممارسات الاجرامية والمعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.

وجاء ذلك خلال افتتاحه المعرض الفني "نارٌ ونور" الذي أقامته رابطة الفنانين الفلسطينيين تحت رعاية المركز الثقافي الماليزي، اليوم الأحد في مركز رشاد الشوا الثقافي بمناسبة الذكرى السنوية لعدوان 2008 على قطاع غزة.

وحضر افتتاح المعرض، وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد المدهون، ورئيس القصر الثقافي الدكتور عبد الخالق العف، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والفنانين والمثقفين.

وقال محيسن: "إن فلسطين بشكل عام وغزة على وجه الخصوص مليئة بالمواهب الشابة في كافة مجالات الابداع الفني والأدبي، التي تسعى بكل جهد إلى تجسيد الواقع الفلسطيني وخدمة القضايا الوطنية رغم قلة الإمكانيات إلا أنهم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العربي والدولي وساهموا في إيصال الرواية الفلسطينية التي تنسف مزاعم الاحتلال وروايته المضللة".

وشدّد محيسن على ضرورة تعاون المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية والمثقفين والمبدعين كافة، للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، وتوجيه الجهود والطاقات الوطنية لحشد النصرة والتأييد للقضية الفلسطينية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي، وحماية الموروث الثقافي الفلسطيني المادي والمعنوي في ظل ما يتعرض له من حملاتٍ ممنهجةٍ؛ لسرقته وتهويده.

وتخلل حفل الافتتاح اوبريت فني يبرز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بالإضافة إلى افتتاح معرض فني يضم عدة زوايا وهي زاوية الفني التشكيلي، وزاوية الكاريكاتير، بالإضافة إلى زاوية لعرض بعض المخلفات والأسلحة التي استخدمها الاحتلال خلال عدوان الاجرامي والذي استمر على مدار 22 يوم.

270036270_4615364235213635_2130969977721423874_n 270007762_4615363965213662_6790314663359802063_n 270177776_4615363948546997_6980682461191871843_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟