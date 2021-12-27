محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم

غزة- الرأي:

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أن الفنون تُعد من أهم الأسلحة وأكثرها تأثيرًا لإيصال القضية الفلسطينية للعالم، وكشف جذور الصراع مع الاحتلال، والممارسات الاجرامية والمعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.

وجاء ذلك خلال افتتاحه المعرض الفني "نارٌ ونور" الذي أقامته رابطة الفنانين الفلسطينيين تحت رعاية المركز الثقافي الماليزي، اليوم الأحد في مركز رشاد الشوا الثقافي بمناسبة الذكرى السنوية لعدوان 2008 على قطاع غزة.

وحضر افتتاح المعرض، وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد المدهون، ورئيس القصر الثقافي الدكتور عبد الخالق العف، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والفنانين والمثقفين.

وقال محيسن: "إن فلسطين بشكل عام وغزة على وجه الخصوص مليئة بالمواهب الشابة في كافة مجالات الابداع الفني والأدبي، التي تسعى بكل جهد إلى تجسيد الواقع الفلسطيني وخدمة القضايا الوطنية رغم قلة الإمكانيات إلا أنهم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العربي والدولي وساهموا في إيصال الرواية الفلسطينية التي تنسف مزاعم الاحتلال وروايته المضللة".

وشدّد محيسن على ضرورة تعاون المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية والمثقفين والمبدعين كافة، للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، وتوجيه الجهود والطاقات الوطنية لحشد النصرة والتأييد للقضية الفلسطينية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي، وحماية الموروث الثقافي الفلسطيني المادي والمعنوي في ظل ما يتعرض له من حملاتٍ ممنهجةٍ؛ لسرقته وتهويده.

وتخلل حفل الافتتاح اوبريت فني يبرز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بالإضافة إلى افتتاح معرض فني يضم عدة زوايا وهي زاوية الفني التشكيلي، وزاوية الكاريكاتير، بالإضافة إلى زاوية لعرض بعض المخلفات والأسلحة التي استخدمها الاحتلال خلال عدوان الاجرامي والذي استمر على مدار 22 يوم.