أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى

غزة- الرأي:

نظمت مديرية أوقاف الشمال بالتعاون مع رابطة علماء المسلمين وقفة تضامنية نصرةً للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال, ورفضاً لسياسة الاحتلال تجاههم في السجون الصهيونية, بمشاركة أسري محررين, وأهالي الأسري.

بدوره حذر مدير المديرية د. مرسي سلمان من استمرار الاجراءات التعسفية وعمليات التنكيل بحق الأسري واهانتهم بشكل يومي ومتعمد, منوهاً بأن نصرة الأسري ودعمهم مادياً ومعنوياً وفي كل المحافل فريضةٌ شرعيةٌ وضرورةٌ إنسانيةٌ لا يتخلف مع القدرة عليها إلا آثم.

وطالب علماء الأمة بأخذ دورهم في حشد الإمكانيات وتفعيل كافة الطاقات، واستثمار خطب الجمعة، وعقد المؤتمرات، والندوات، لخدمة هذه القضية الانسانية العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال وجلاديه، وبيان ما يقاسيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الصهيونية النازية.

من جهته أوضح القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان أن الاحتلال يتغول بحق الوجود الفلسطيني, وتضاعف عدوانه أمام مسمع ومشهد العالم, داعياً الزعماء والرؤساء وأصحاب القرار في العالم الحر, لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال؛ التي تنتهك كل الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

وفي كلمته استعرض ممثل وزارة الأسرى والمحررين أ. نبيل حجاج أبرز الممارسات الوحشية بحق الأسري والأسيرات, واصفا إياها الممارسات بالإجرامية, مبيناً أن الأسري في سجني ريمون والنقب بلغت أوضاعهم مرحلة خطيرة جدا في ظل تفرد الاحتلال الاسرائيلي بهم, مناشداً أحرار العالم لنصرتهم.