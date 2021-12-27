وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد لقاءً المناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022/2024م وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تسوية الأراضي المخصصة لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على العدوان.. جبهة داخلية صلبة وأجهزة أمنية مُتطورة وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى

27 كانون أول / ديسمبر 2021 04:14

أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى
أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى

غزة- الرأي:

نظمت مديرية أوقاف الشمال بالتعاون مع رابطة علماء المسلمين وقفة تضامنية نصرةً للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال, ورفضاً لسياسة الاحتلال تجاههم في السجون الصهيونية, بمشاركة أسري محررين, وأهالي الأسري.

بدوره حذر مدير المديرية د. مرسي سلمان من استمرار الاجراءات التعسفية وعمليات التنكيل بحق الأسري واهانتهم بشكل يومي ومتعمد, منوهاً بأن نصرة الأسري ودعمهم مادياً ومعنوياً وفي كل المحافل فريضةٌ شرعيةٌ وضرورةٌ إنسانيةٌ لا يتخلف مع القدرة عليها إلا آثم.

وطالب علماء الأمة بأخذ دورهم في حشد الإمكانيات وتفعيل كافة الطاقات، واستثمار خطب الجمعة، وعقد المؤتمرات، والندوات، لخدمة هذه القضية الانسانية العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال وجلاديه، وبيان ما يقاسيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الصهيونية النازية.

من جهته أوضح القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان أن الاحتلال يتغول بحق الوجود الفلسطيني, وتضاعف عدوانه أمام مسمع ومشهد العالم, داعياً الزعماء والرؤساء وأصحاب القرار في العالم الحر, لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال؛ التي تنتهك كل الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

وفي كلمته استعرض ممثل وزارة الأسرى والمحررين أ. نبيل حجاج أبرز الممارسات الوحشية بحق الأسري والأسيرات, واصفا إياها الممارسات بالإجرامية, مبيناً أن الأسري في سجني ريمون والنقب بلغت أوضاعهم مرحلة خطيرة جدا في ظل تفرد الاحتلال الاسرائيلي بهم, مناشداً أحرار العالم لنصرتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟