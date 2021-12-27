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العمل تعقد لقاءً المناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022/2024م

27 كانون أول / ديسمبر 2021 04:17

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غزة- الرأي:

عقدت الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة العمل لقاءً استشارياً، ضم مجلس الوزارة من المدراء العامون ورؤساء الوحدات ومدراء المديريات.

واستعرضت أ. اعتماد الطرشاوي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، المنهجية التشاركية التي تم بناء الخطة من خلالها، بالإضافة لتحليل البيئة الرباعي ومؤشرات الوضع القائم، وكذلك السياسات العامة.

من جانبها، عرض أ. محمد محيسن مدير دائرة التخطيط المكلف، أهم المؤشرات الواردة في الخطة الاستراتيجية، فيما تم النقاش بين المشاركين وسجلت ملاحظات لإثراء الخطة.

الجدير ذكره، أن وزارة العمل وضعت على سلم أولوياتها تفعيل الشراكة مع كافة الأطراف النشطة في مجالات عمل الوزارة وحقوق العمال وضمان علاقات عمل مستقرة، وكذلك تنظيم سوق العمل وفتح آفاق تشغيل مستدام للمساهمة في مكافحة البطالة والفقر في المجتمع.

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