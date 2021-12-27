التعليم تفتتح دورة حول التميز في خدمة الجمهور لسكرتاريا المدارس

غزة- الرأي:

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي- المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة تدريبية حول التميز في خدمة الجمهور لسكرتاريا المدارس في جميع المديريات.

وتُعقد الدورات التدريبية في مراكز التدريب التابعة لمديريات التربية والتعليم بواقع (12) ساعة تدريبية موزعة على مدار (4) لقاءات.

وأكد د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب على أهمية هذه الدورة للفئة المستهدفة حيث أن السكرتاريا من أكثر الموظفين الذين يقدمون خدمات للجمهور، منوهاً أن الوزارة والمديريات تعملان على توفير الخدمة الأفضل للجمهور.

وأوضح أن الدورة تتناول عدة موضوعات منها فن الاتيكيت والبروتوكول، ومهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على المواقف الحياتية المتنوعة.