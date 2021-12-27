النائب العام يؤكد على استشعار المسؤولية في الحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية

غزة- الرأي:

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال استقباله مدير إدارة شرطة الحراسات العميد/ علي قنديل ولفيف من ضباط الإدارة وقيادتها، على الحرص على اختيار أفضل الكفاءات الشرطية لاستقبال الجمهور في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الكادر وتدريبه وصقل الخبرات والالتزام بزي موحد، وتسخير الطاقات والطواقم الشرطية لدعم المؤسسات ودورها الريادي في ارساء العدالة والتنسيق مع دوائرها لتنفيذ خطتها الاستراتيجية في خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

بدوره ثمن العميد/ قنديل الدور الوطني السيادي للنيابة العامة في حفظ الحقوق وترسيخ العدل في المجتمع، مؤكداً على استشعار المسؤولية وعظيم الأمانة الملقاة على عاتق قيادة وأفراد الشرطة الفلسطينية، وحسن التعامل مع جمهور المواطنين وإرشادهم وتيسير إجراءاتهم؛ لتسهيل خدمتهم، والسير في اتجاه تحقيق العدالة وبسط الأمن.

وجاء اللقاء في سياق تعزيز التعاون والتنسيق، من أجل الحفاظ على سلامة الإجراءات، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين، والعمل على حماية مؤسسات الدولة ومرافقها والحفاظ على هيبتها وصيانة أهدافها.