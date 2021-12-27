الحكم المحلي تؤكد تمثيل المرأة في كافة المجالات فاعل وتعزيز لمشاركتها

غزة- الرأي:

أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي م. منى سكيك أن تمثيل المرأة في كافة المجالات فاعل وأصيل في كل مفاصل العمل ولاسيما قطاع الحكم المحلي الذي يعزز وجودها في صناعة القرار بمشاركتها بوضع الخطط والسياسات ومشاركتها بكل مواقع الهيئات المحلية.

وأوضحت أن الوزارة تهيأ بيئة قانونية إدارية داعمة وموائمة لعمل المرأة في الوزارة والهيئات المحلية، مضيفة:" وتدعم كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة بموائمة المباني وتطبيق 5٪ للتوظيف وقد تم الإيعاز في يوم المعاق العالمي لجميع البلديات بتنصيب سيدة من ذوي الإحتياجات في منصب رئيس بلدية لمدة يوم كنوع من المشاركة لهذه الفئة التي تستحق الدعم".

جاء ذلك خلال المشاركة في اللقاء الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين " في إطار المشروع بعنوان "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي حقنا وأولويتنا " وحول أفضل الممارسات للهيئات المحلية في توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة والتي تتماشى مع احتياجات النساء من ذوات الإعاقة.

وأشارت سكيك إلى أن هناك 3 من الإدارات العامة والمهمة والفاعلة وصاحبة القرار في الوزارة تترأسها المرأة من أصل 8 إدارات، مؤكدة أن تلك الدوائر تناط بالكثير من المهام وأهمها الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم ومعالجة أعمال الوزارة من الناحية الإدارية.

وأضافت:" إلى جانب تمثيل المرأة القوي في كافة في كافة اللجان الوزارية كاللجنة التوجيهية العليا للسياسات والتخطيط ولجنة تعزيز السلوك و لجنة التطوع وغيرها من اللجان التي تترجم الوزارة من خلالها سياساتها وتتخذ قراراتها، لافتة بأن هناك وحدة خاصة للمرأة هي وحدة شؤون المرأة.

وأوضحت أن المرأة في الحكم المحلي على قدر من المسؤولية والتي جعلتها تنافس بقوة الرجال في الوزارة.

من ناحية أخرى أكدت سكيك أن الوزارة سعت إلى مأسسة وحدات المرأة في البلديات واعتمادها ضمن الهياكل الرئيسة للبلديات بالإضافة إلى تقديم برامج تمكينية للمرأة وأخرى تدعم البنية التحتية من تدريبات وبناء القدرات من خلال عقد دورات متخصصة ومتنوعة للعضوات في الهيئات المحلية حتى يصبح لديهن إلماما كافيا بكافة الجوانب من الناحية العملية والنظرية.

ونوهت إلى أن تحسين وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار وتطوير السياسيات من خلال تواجدها في قطاع الحكم المحلي.

وقام المشاركين من البلديات خلال الفعالية باستعراض مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى لهم ومناقشتها مع ممثلي الهيئات المحلية الأخرى.

وتهدف تلك المشاركات إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة وتكرارها وتطوير مبادرات جديدة.

وفي الختام كان هناك العديد من المشاركات من قبل الحضور وطرح الأسالة ونص التوصيات والعمل على أخذ عين الاعتبار بها.