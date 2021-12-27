إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل برقة شمال غرب نابلس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين أعادوا فتح مدخل برقة الرئيسي والمداخل الفرعية الأخرى، بعد إغلاقها من قبل الاحتلال ظهر اليوم.

وذكرت أن المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اندلعت بين قريتي برقة وبيت أمرين، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وكانت قد أغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق الرئيسية إلى قرية برقة، والطرق الفرعية بينها وبين سبسطية وبيت امرين.

وأغلقت جرافة عسكرية ترافقها عدد من دوريات الاحتلال مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس.