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قامت بتسليمه للأمانة العامة

العدل تصدر دليل الخدمات للعام 2021 ويشمل 21 خدمة حكومية

27 كانون أول / ديسمبر 2021 07:57

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غزة- الرأي:

أصدرت وزارة العدل دليل الخدمات الخاص بها للعام 2021 ويشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وعددها 21 خدمة. وقد تم اعتماد وتسليم الدليل للأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً للبدء في تنزيل وإظهار خدمات وزارة العدل على صفحة الخدمات الحكومية، لتكون متاحة أمام المواطنين للحصول عليها الكترونياً.

وأفادت وحدة تطوير الأداء المؤسسي في وزارة العدل أن الدليل قد اشتمل على الأهداف، والجهات المستفيدة، ونطاق التطبيق، وتعاريف ومصطلحات، ومنهجية الإعداد، ومعلومات تفصيلية عن كافة الخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعريف بخدماتها للمواطنين سواء داخل مقر الوزارة أو في مرافقها؛ وبالتوازي مع التطور المستمر على صعيد تطبيق الحكومة الإلكترونية وحوسبة جميع الخدمات المقدمة.

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