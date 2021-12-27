لجنة المولدات تُناقش مشاريع المولدات والاعتراضات الخاصة بها

غزة- الرأي:

اجتمعت لجنة المولدات المركزية صباح اليوم بحضور م. ياسر حسونة مدير وحدة المولدات التجارية وم.سالم الصفدي مدير دائرة ترخيص حرفة المولدات التجارية في وزارة الحكم المحلي، وبمشاركة بلدية بني سهيلا وذلك لدراسة مشاريع المولدات التي أنهت عملية ايداعها عبر الصحف الرسمية.

حيث تم الاطلاع على الإعتراضات المقدمة من المواطنين.

وقد أوصت اللجنة في ختام إجتماعها على استكمال اجراءات ترخيص حرفة المولدات وعلى صاحب وحدة التوليد استكمالا لاحضار الموافقات النهائية من الجهات ذات العلاقة بالإضافة الى احضار مخطط هندسي من مكتب معتمد مطبق فيه الإشتراطات التنظيمية المطلوبة حسب النظام.

يأتي هذا ضمن مهام لجنة تنظيم حرفة المولدات وذلك للسعي قدما لحل اشكاليات أصحاب المولدات والبلديات والمواطنين بالخصوص.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة عقدت في وقت سابق لدراسة مشاريع ضمن نفوذ بلدية غزة وقد أوصت اللجنة بضرورة استيفاء بعض المتطلبات لأحد المشاريع وأجازت مشروعين.