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القرآن الكريم بالأوقاف يُنفذ الملتقى السنوي الخاص بحافظات الديوان

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:01

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غزة- الرأي:

نفذت دائرة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية, الملتقى السنوي الخاص بحافظات الديوان بعنوان" بكَّ نرتقي", والذي استهدف (44) حافظة يُشرفن على (46) من حلقات الديوان علي مستوى المحافظات.

وتضمن الملتقي العديد من الفعاليات والفقرات الهادفة, والذي أِشرف عليه مدير دائرة القرآن الكريم أ. مها الشوبكي ومسؤولة ديوان الحافظات د. انشراح عفانة ولفيف من الإداريات والمشرفات ومحفظات الديوان.

وخلال كلمتها أكدت الشوبكي علي أهمية الملتقي, ودوره في تعزيز القيم والسلوكيات القرآنية  للطالبات وربطها المفاهيم القرآنية والقصص النبوية, منوهةً إلي أهمية تعلم علوم القرآن الكريم بكافة موضوعاته ومهارات التشابه والبرامج القرآنية المستجدة.

وأشادت الشوبكي بجهود قسم ديوان الحافظات الذي حقق إنجازات نوعية في تحفيظ القرآن كاملاً خلال عام 2021م ضمن معايير الجودة والاتقان وصولاً  لنماذج مثلى في الترتيل والتجويد أسوة بالرسول ﷺ.

وأِشارت أن الإدارة العامة للقرآن الكريم بالأوقاف, بصدد تطوير برامجها من خلال إنشاء أكاديمية تعنى بتدريب علوم القرآن لغير التخصصات الشرعية.

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