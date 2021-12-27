الاقتصاد تُنظم ورشة عمل لمناقشة الشروط الفنية لشركات المصاعد

غزة- الرأي:

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لمناقشة الشروط والتعليمات الفنية الإلزامية للشركات العاملة في مجال المصاعد الكهربائية.

وشارك في ورشة العمل اتحاد الصناعات المعدنية والهندسة، وهيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين، وممثلين عن الدفاع المدني، بالإضافة إلى عدد من أصحاب شركات المصاعد.

وأوضح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. عماد الحوراني، أن هناك أهمية ضرورية لوضع معايير وشروط فيما يتعلق بصناعة المصاعد الكهربائية.

فيما أكد رئيس اتحاد الصناعات المعدنية محمد المنسي، على الحاجة الملحة في هذا الوقت لوضع هذه المعايير التي من شأنها النهوض بهذا القطاع.

وأشار م. زهير مدوخ من نقابة المهندسين، إلى أهمية الارتقاء بمستوى تركيب المصاعد وصيانتها بشكل دائم داخل المباني لما لها من أهمية على حياة وسلامة المواطنين.

وعرض رئيس قسم تنظيم القياس والمعايرة م. أحمد سكر أما المشاركين التعليمات المطلوب الإلتزام.

واتفق المشاركون خلال الورشة على ضرورة وضع آلية لتفعيل الشروط والتعليمات الفنية وتقسيم الأدوار على الجهات الشريكة بحيث يتم التنفيذ في أقرب فترة ممكنة.