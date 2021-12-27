رئيس ديوان الفتوى والتشريع يعقد اجتماع مع لجنة الهياكل التنظيمية

غزة- الرأي:

عقد رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد بمقر الديوان اليوم الاثنين الموافق27/12/ 2021 اجتماع مع وفد من لجنة الهياكل التنظيمية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واستعرض المستشار سعد دور ديوان الفتوى والتشريع والإطار القانوني لعمل الديوان مبيناً الأهمية القانونية للديوان باعتباره ناظماً للعمل التشريعي القانوني في الجهاز التنفيذي مضيفاً إلى أهمية انسجام الهيكل الذي سيتم إقراره مع دور الديوان بما يحقق الطموحات القانونية بتعزيز مبدأ سيادة القانون ويمكِن الديوان من إيجاد اليات تنفيذية للقيام بمهامه.

وتخلل النقاش شرح ومناقشة للهيكل التنظيمي المقدم بالإضافة إلى عرض موجبات عمل الوحدات الفنية القانونية المدرجة على الهيكل التنظيمي.

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الهياكل التنظيمية أ. كمال محفوظ محددات العمل لتعديل الهياكل التنظيمية مشيراً إلى ضرورة تشكيل هيكل تنظيمي ينسجم مع دور الديوان وقدرته على تنفيذ مهامه وخططته التطويرية.

وفي ختام الاجتماع تم التوافق على تنسيب الهيكل المقترح بما يتضمن ثلاث وحدات فنية متخصصة ووحدة إدارة مساندة تتضمن أقسام مالية وإدارية وتخطيط ومكتب رئيس يشمل وحدات أقسام تنظيمية.

وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الهياكل التنظيمية أ. كمال محفوظ و أ. إياد أبو صفية و أ. عاهد الفرا و أ. تامر الريس وممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع أ. جمال الخواجة مدير دائرة التخطيط والأبحاث القانونية و أ. محمد الحجار رئيس قسم الشئون الإدارية في ديوان الفتوى والتشريع.