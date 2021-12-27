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خلال استقبال وفد من وجهاء مدينة رفح..

النائب العام: المسؤولية مشتركة لاستتباب الأمن بين النيابة والمجتمع المدني

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:15

خلال استقبال وفد من وجهاء مدينة رفح2
خلال استقبال وفد من وجهاء مدينة رفح2

غزة- الرأي:

استقبل النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في مكتبه وبحضور مدير مكتبه أ. جهاد الحويطي، وفداً من وجهاء مدينة رفح ترأسه المهندس/ عيسى النشار، وأكد خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الوجهاء والمخاتير من أجل تعزيز العدالة الجنائية واحترام الحريات العامة والخاصة في المجتمع الفلسطيني، وذلك في إطار الالتزام بالسياسات والنظم التشريعية والقانونية المستمدة من القانون الاساسي الفلسطيني.

بدوره أشاد الوفد الزائر بجهود وأداء النيابة العامة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال السياسات التي تتبعها النيابة، وأوضح الوفد مدى رضى جمهور المواطنين حول تلك السياسات، مؤكدًا على ضرورة تعزيز سيادة القانون في المجتمع بما يضمن أمنه وسلامته، متمنين للنائب العام التوفيق والسداد في بسط العدالة في المجتمع وترسيخ القسط بين الناس.

خلال استقبال وفد من وجهاء مدينة رفح2 خلال استقبال وفد من وجهاء مدينة رفح
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