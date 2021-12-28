محمد صلاح يقود ليفربول فى مواجهة ثأرية أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم

يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 50 هدفاً وتلقي 15، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد.

فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة جمعهما من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 7 مواجهات وسجل 30 هدفاً وتلقي 33.

ويأمل أصحاب الأرض في مباراة اليوم تحسين موقفهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خاصة وأن نتائج الفريق الماضية لا تعبر عن مستوى لاعبيه.

وتلقى ليستر سيتي هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي في المباراة الماضية بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة 6-3 ما يصعب مهمة اليوم أمام الريدز.

بينما يأمل ليفربول في تحقيق انتصار والثأر من الهزيمة الماضية التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والتي انتهت 3-1 لصالح أصحاب الأرض على نفس الملعب.

وعلى الصعيد الشخصي يأمل الدولي المصري محمد صلاح في مواصلة تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل الى 15 هدفاً قبل مواجهة اليوم بخلاف صدارته أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البريميرليج الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام اللاعبين واجه محمد صلاح فريق ليستر سيتي في 7 مواجهات، شهدت فوز الريدز في 5 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها.

ونجح محمد صلاح أمام ليستر سيتي في الحصول الى 16 نقطة مع ليفربول ضد ليستر سيتي حيث سجل الفرعون المصري 4 أهداف خلال المباريات السبع الأخيرة.

وكان آخر هدف سجله محمد صلاح في مرمى ليستر سيتي باللقاء الأخير الذي أقيم على ملعب "كينج باور" التي انتهت بفوز المنافس بثلاثة أهداف لهدف، حيث جاء هدفه الوحيد للريدز في المواجهة.