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إنييستا يصعق ريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الإسبانى

28 كانون أول / ديسمبر 2021 08:51

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جداً أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج"  تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

النجم أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسبانى السابق سجل هدفا من الأهداف المذهلة التى سجلها "الرسام" خلال مسيرته الطويلة بصفوف الفريق الكتالونى، وكان أبرز تلك الأهداف هو الذى سجله فى فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة فى الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، عام 2015.

يعد هدف إنييستا فى فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة عام 2015 من أجمل الأهداف التى سجلها فى تاريخه، وكان برشلونة يتقدم على الفريق الملكى بهدفين نظيفين، حتى نهاية الشوط الأول، وبدأ الميرينجى الشوط الثانى بضغط قوى على مرمى الفريق الكتالونى أملا فى تقليص النتيجة، ليأتى إنييستا بسرعة شديدة من منتصف الملعب ويمرر الكرة للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، الذى أعادها له سريعا بتمريرة بكعبه، ليركض القائد الإسبانى بسرعته المعهودة ويسدد كرة صاروخية.

عمق إنييستا جراح ريال مدريد بهدفه الصاروخى فى الدقيقة 53، ليقتل أحلامهم فى الفوز بالمباراة، ويستسلم الفريق الملكى للضغط الكتالونى، لتنتهى المباراة بفوز البلوجرانا برباعية نظيفة.

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