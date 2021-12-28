أحمد حسن كوكا: حققنا فوزا مستحقا ومواجهة بطل الدوري التركي صعبة

أعرب الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور عن سعادته البالغة بتسجيل هدف الحسم في مباراة فريقه أمام بشكتاش في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "أتاتورك كونيا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال أحمد حسن كوكا، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة مباشرة، ونشرها الموقع الرسمي لقونيا سبور: "لقد حققنا فوزا مهما للغاية الليلة، نحن نعرف كيفية إدارة هذا النوع من المباريات".

أضاف أحمد حسن كوكا: "من الصعب جدًا اللعب مع بطل الموسم الماضي، نحن سعداء بالفوز".

خطف الدولي المصري أحمد حسن كوكا 3 نقاط ثمينة لفريق قونيا سبور من أنياب بشكتاش.

جاء هدف أحمد حسن كوكا في الدقيقة 92 من عمر المباراة حيث شارك الفرعون المصري بديلاً في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من خلال مقصية رائعة ساهمت في تحقيق الفوز الرابع على التوالي للفريق في الدوري التركي الممتاز.

بهذه النتيجة واصل قوينا سبور مطاردة صدارة ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 39 نقطة جاء بها في المركز الثاني جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقي 15.

بينما توقف بشكتاش عن النقطة 28 من عمر المباراة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 7 مواجهات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقى 28.