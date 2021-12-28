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فى 6 خطوات كيفية تشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب على آيفون

28 كانون أول / ديسمبر 2021 09:02

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يمكن لأى شخص الوصول إلى اختيار تشفير النسخ الاحتياطية فى تطبيق واتساب على هواتف آيفون بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق ومن ثم اضغط على زر الإعدادات.

2- بعد ذلك اختر إعدادات المحادثات من القائمة التي تظهر لك.

3- ثم توجه إلى اختيار النسخ الاحتياطية من المحادثات عبر القائمة الجديدة.

4- تجد في هذه القائمة اختيارًا يدعى تشفير النسخ الاحتياطية للمحادثات، ويجب عليك تفعيل هذا الاختيار.

5- عندما تقوم بتفعيل هذا الاختيار فإنه يطلب منك إدخال كلمة مرور من 6 حروف أو استخدام مفتاح التشفير التلقائي.

6- بعد أن تدخل كلمة المرور وتقوم بتأكيدها، فإنك تحتاج للضغط على زر إنشاء نسخة احتياطية جديدة ليقوم التطبيق بعمل نسخة احتياطية جديدة مشفرة وعندما تحاول استعادة نسخة احتياطية من المحادثات التي استخدمت خاصية التشفير معها، فإن التطبيق يطلب منك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها.

وتحتوي النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب سجلًا كاملًا لجميع المحادثات التي قمت بها عبر حسابك، بالإضافة إلى جميع أرقام الهواتف التي تحدثت معها أو حتى أرسلت صورًا لها، وبالتالي يستطيع أي شخص يصل إلى هذه النسخة الاحتياطية أن يمتلك نسخة كاملة من محادثاتك الخاصة، كما يحتاج المستخدم إلى كلمة المرور للوصول إلى النسخة الاحتياطية من المحادثات سواءً كانت مخزنة سحابيًا أو محليًا.

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