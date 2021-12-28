كيفية استخدام WhatsApp Cart لتقديم الطلبات على الهواتف الذكية



"واتساب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا والمتوفرة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS، بسبب خدمة التشفير من طرف إلى طرف والتى تجعلها شائعة بين المستخدمين.



وتم تحديث تطبيق المراسلة بالعديد من الميزات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، أحدث ميزة أطلقتها منصة "ميتا"، فيسبوك سابقا المملوكة للجماهير هي "عربة التسوق".



ولا يتم استخدام تطبيق المراسلة فقط من قبل عامة الناس ولكن أيضًا من قبل الشركات والمجموعات الأخرى لبيع وشراء البضائع.



وفرت الشركة مساحة للحسابات التجارية على منصاتها التي تخدم مثل هذا الغرض، على رقم أعمال WhatsApp ، يمكنك الآن الحصول على خيار تقديم طلب مباشرة عبر الرسائل.



خطوات تقديم طلب باستخدام WhatsApp Cart:



يمكنك استخدام هذه الميزة على إصدار الويب WhatsApp أيضًا. الخطوات هي نفسها التي تنفذها على الهواتف الذكية.



الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.



الخطوة 2: انتقل إلى البائع أو جهة الاتصال التجارية حيث تريد تقديم طلب.



الخطوة 3: يمكنك تصفح فئة قائمة المنتجات مباشرة من جهة الاتصال. للقيام بذلك، انتقل إلى خيار "عربة التسوق" الذي يمكنك تحديد موقعه بجوار الممر التجاري.



الخطوة 4: من صفحة قائمة المنتجات، حدد العنصر الذي ترغب في شرائه.



الخطوة 5: ستحصل الآن على خيارين. يمكنك إما إرسال استعلام عن المنتج من خلال النقر على خيار "رسالة الأعمال" ، أو يمكنك إضافة المنتج إلى سلة التسوق الخاصة بك.



الخطوة 6: يمكنك أيضًا الحصول على خيار تحرير العربة. هناك خيار "إضافة المزيد" والذي يمكنك من خلاله العودة والتسوق للحصول على المزيد من المنتجات.



الخطوة 7:كل ما عليك فعله هو إرسال عربة التسوق كرسالة إلى جهة اتصال العمل.

