بلدية خزاعة توقع مذكرة تفاهم مع لجنة المساءلة المجتمعية

غزة-الرأي

وقع صباح اليوم رئيس بلدية خزاعة أ. شحدة أبو روك مذكرة التفاهم بين البلدية ولجنة المساءلة المجتمعية، بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجنة المساءلة ، وعدد من مخاتير بلدة خزاعة.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إجراءات البلدية في تعزيز دور المجتمع المحلي وإشراكه في كافة أنشطة البلدية ، وتعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية .

بدوره، أكد رئيس البلدية على أهمية دور اللجنة في تقليص الفجوة بين البلدية والمواطن ، والمساهمة في تحسين خدمات البلدية من خلال الشراكة المجتمعية الكاملة مع البلدية.

من جانبهم ، بين أعضاء اللجنة على أن عملهم سيكون في اتجاه تحقيق المصلحة العامة وتحسين الخدمات وتجويدها عبر الوسائل المتاحة.

