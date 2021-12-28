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بلدية خزاعة توقع مذكرة تفاهم مع لجنة المساءلة المجتمعية

28 كانون أول / ديسمبر 2021 09:51

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غزة-الرأي

وقع صباح اليوم رئيس بلدية خزاعة أ. شحدة أبو روك مذكرة التفاهم بين البلدية ولجنة المساءلة المجتمعية، بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجنة المساءلة ، وعدد من مخاتير بلدة خزاعة.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن إجراءات البلدية في تعزيز دور المجتمع المحلي وإشراكه في كافة أنشطة البلدية ، وتعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية .
بدوره، أكد رئيس البلدية على أهمية دور اللجنة في تقليص الفجوة بين البلدية والمواطن ، والمساهمة في تحسين خدمات البلدية من خلال الشراكة المجتمعية الكاملة مع البلدية.
من جانبهم ، بين أعضاء اللجنة على أن عملهم سيكون في اتجاه تحقيق المصلحة العامة وتحسين الخدمات وتجويدها عبر الوسائل المتاحة.
 

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