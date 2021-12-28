بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة للحفر في 25 شارعا في المدينة

غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة أعمال صيانة في 25 شارعاً في مناطق مختلفة من المدينة خلال اليومين الماضيين ضمن جهود معالجة أثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة مؤخراً.

وذكرت البلدية أنها استخدمت نحو 8 أطنان من مادة الإسفلت في أعمال الصيانة التي استهدفت نحو 200 حفرة في الشوارع الرئيسة والتي تتسبب بإعاقة حركة سير المركبات.

وبينت أن أعمال الصيانة شملت؛ شارع بورسعيد في المنطقة المحصورة بين شارعي عمر المختار وأول شارع أحمد الجعبري ( النفق )، وشارع نجم الدين العربي من شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) وحتى شارع عمر المختار، ومفترق عسقولة، وشارع أم الليمون من المستشفى الأهلي العربي وحتى مسجد الإمام الشافعي، وشارع جمال عبد الناصر في المنطقة المحصورة بين شارعي نجم الدين العربي وأم الليمون.

وأضافت أنه تم صيانة شارع صلاح الدين من مسجد صلاح الدين الأيوبي وحتى دوار الكويت، وشارع الوحدة مقابل عيادة الرمال، وشارع عبد القادر الحسيني شمال شارع الثورة، وتقاطع شارع عمر المختار مع شارع فلسطين.

كما شملت الأعمال أيضاً شوارع أحمد عبد العزيز، وأبو بكر الرزاي، وتقاطع شارعي سعيد بن العاص مع طارق بن زياد، وشارع عون الشوا، وشارع القدس، وشارع بيروت، وشارع الأقصى المعروف بشارع الصناعة، بالإضافة إلى شارع الجلاء، وخليل الوزير، وكمال ناصر، وعمر بن الخطاب، وشارع المشاهرة.

ولفتت البلدية أن حملة صيانة الشوارع ستستمر خلال الأيام القادمة وستشمل شوارع وطرق أخرى في مناطق أخرى من المدينة.

