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"الحتة" يستقبل اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

28 كانون أول / ديسمبر 2021 10:02

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غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة على أصالة ومتانة العلاقة بين وزارته والمجلس التشريعي؛ قائلا إن وزارته ستعمل بكل إمكاناتها بالتعاون مع باقي مكونات المنظومة القضائية من أجل ترسيخ قيم العدل، وسيادة القانون، وضمان الحريات.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد النواب أعضاء اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي ضم رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، والنائب د. مروان أبوراس، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب أ. مشير المصري، بحضور عدد من مدراء العموم بالوزارة، حيث هنأه النواب بتوليه منصبه الجديد داعين له بالتوفيق والسداد في هذا الدور المهم، لما فيه خير المجتمع واستقراره.
من جانبه؛ أشاد رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول بطواقم عمل وزارة العدل، مشيراً لأهمية دور الوزارة في ترسيخ قيم العدالة في المجتمع، والذي ينعكس على الأمن الذي يؤدي لاستقرار المجتمع.
كما أكد الغول على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والنيابة والقضاء، والتي تشكل معا المنظومة العدلية التي يناط بها ضمان تحقيق العدالة، ورد المظالم، وإحقاق الحقوق، مبديا استعداد المجلس التشريعي الدائم لتقديم النصح والمشورة من أجل الارتقاء والتطوير.
وقال الغول:" إن المجلس التشريعي ومن خلال اللجنة القانونية، على استعداد لتذليل العقبات من أجل تحقيق العدالة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات أو تعديل السارية"، موضحاً حرص المجلس التشريعي على التواصل مع كافة أركان منظومة العدالة.
من جهته؛ شكر وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة المجلس التشريعي على حرصه على التواصل مع الوزارة، موضحاً خطة عمل الوزارة المستقبلية، وأهم الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، وذلك بالتنسيق والشراكة مع كافة مؤسسات منظومة العدالة.
كما أكد المستشار الحتة على عمل وزارته الدؤوب لتمتين العلاقة مع جميع مؤسسات المجتمع، والعمل المشترك معها من أجل ترسيخ أسس العدالة والوصول إلى مجتمع آمن مستقر.
 

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