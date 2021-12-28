بلدية الشوكة ولجنة الحي يبحثان سب تطويره والنهوض به

غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية الشوكة أ.زياد الدباري وفداً من لجنة حي الشوكة الوسطى ، وذلك بهدف مأسسة العلاقة بين اللجنة والبلدية وتطوير آلية التواصل، ووضع اللبنات الأساسية لمحددات عملها، وبحث سبل تطوير الحي والنهوض بواقعها في عدة قطاعات، بما ينعكس إيجابًا على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز جودتها .

وناقش اللقاء عدة نقاط تتعلق بطبيعة عمل اللجنة ودورها والآليات الإدارية، وأكدوا أعضاء اللجنة على حرصهم على التعاون مع البلدية واستكمال واجباتهم من أجل النهوض بالبلدة وتحقيق الأهداف المنشودة .

