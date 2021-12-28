وحدة الشكاوي بوزارة المرأة تنظم ورشة عمل حول شكاوى النساء

غزة-الرأي

نظمت وحدة الشكاوى والجمعيات النسوية في وزارة شؤون المرأة بغزة الأحد (26-12) ورشة عمل حول شكاوى النساء في المؤسسات غير حكومية في قطاع غزة .

وحضر الورشة من وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون وكيل الوزارة وأ. عالية عيد مدير وحدة الشكاوى والجمعيات النسوية بالوزارة , بالإضافة إلى مدراء جمعيات ومحاميات ممثلين بـ أ. رقية أبو منديل محامية ومدربة لدى مركز شؤون المرأة وأ. آلاء خلة محامية ومدربة لدى الجمعية الوطنية للتأهيل وأ. كفاح الحلو مديرة المركز الثقافي لدى جمعية الشابات المسلمات وأ. أسماء المقيد مدير تنفيذي لدى جمعية رياحين بالإضافة إلى لفيف من المدربين والمتخصصين في المجال القانوني .

ووجهت وكيلة وزارة شؤون المرأة أ. هارون التحية لجميع النساء الفلسطينيات الصامدات على أرض فلسطين عامة والنساء المهمشات والناجيات من العنف خاصة ، مشيرةً إلى أن النساء الناجيات من العنف والفئات المهمشة من ضمن أولويات عمل الوزارة وأنها تعمل على رصد وتوثيق القضايا من خلال توفير وحدة الشكاوى داخل الوزارة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للشكاوى المقدمة من النساء من أجل رصد كافة الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة .

وقالت هارون "أنه يجب أن نضع أيدينا علي مواضع الخلل والضعف التي تواجه المرأة وتسليط الضوء عليها لأننا نعلم أن المرأة بكافة فئاتها تواجه مشاكل عديدة " ، مضيفةً أن الوزارة نفذت عدة ورش عمل وفعاليات بخصوص المشاكل التي تواجه المرأة ومنها العمل على تعديل قانون الصلح الجزائي ومناقشة قانون التمييز ضد المرأة (سيداو).

وشكرت مديرة وحدة الشكاوى والجمعيات النسائية أ. عالية عيد الحضور ثم فتحت المجال للمناقشة والاستفسار والمداخلات للوقوف على بعض المشكلات والخروج بتوصيات لدراستها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع ، مؤكدةً على ضرورة استمرار ورش العمل وفعاليات مشتركة بين الوزارة والمؤسسات الغير حكومية في الفترة القادمة لضمان استمرارية الدعم والمناصرة للمرأة الفلسطينية بشكل عام والمهمشة والناجية من العنف بشكل خاص .

بدورها أشارت أ. رقية أبو قنديل محامية ومدربة لدى مركز شؤون المرأة أن مركزها يعتبر من اوائل المؤسسات النسوية والأهلية الغير ربحية التي تم تأسيسها في فلسطين مضيفةً أنه يهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حقوق المرأة والمساواة الجندرية من خلال برامج تمكين المرأة والأبحاث والمناصرة وأن المركز على إستعداد تام لتلبية إحتياجات جميع النساء من الفئات المهمشة والناجية من العنف وهذا هو محور عمل المركز .

وأكدت آلاء خلة ممثلة الجمعية الوطنية للتأهيل على دور جمعيتها المتمثل في تأهيل ذوات الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروفهن الحياتية وتقديم خدمات لهذه الفئة المهمشة ، لافتاً إلى أنه مؤسساتها أقامت العديد من الورش والفعاليات الخاصة بالفئات المهمشة النسوية ومنها "عل صوتك " و " معا وسويا لإنهاء العنف ضد النساء " .

وقالت كفاح الحلو مديرة المركز الثقافي لدى جمعية الشابات المسلمات أن جمعية الشابات أول مؤسسة نسوية إسلامية ترعى المرأة في مختلف المجالات والمراحل وخاصة المرأة المهمشة من ذوي الإحتياجات الخاصة وأن الجمعية نفذت عدة مصالح خاصة بالنساء كمصدر دخل محدود وتحفيزي مثل حرفة الخياطة والتنجيد والتطريز لحثهم على العمل ومواكبة الحياة وعدم الانطواء ' والانخراط في الحياة العملية بالإضافة لإنشاء مراكز ثقافية لنشر المعرفة والوعي لدى النساء .

وعبرت أسماء المقيد مدير تنفيذي لدى جمعية رياحين عن سرورها لمثل هذه الورش التي من شأنها مناقشة القضايا الخاصة بالنساء المهمشات ودعم صمودهن .

