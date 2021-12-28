سلطة الاراضي تناقش الخطة التشغيلة للعام 2022

غزة-الرأي

ناقش رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز الخطة التشغيلية مع الإدارات المختلفة بحضور وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، وذلك تحت عنوان خدمة أفضل لمواطن يستحق الافضل وفي اطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ومتلقي خدمات سلطة الاراضي بإداراتها المختلفة.

بدوره ، اكد الباز ان الخطة تهدف الى تعزيز البرامج التي ستنفذ في عام 2022 والعمل على تحديد وقت زمني محدد لإنجاز الأهداف المطلوب تحقيقها خلال العام والعمل المتواصل لتجويد الخدمات المقدمة وتطويرها بما ينعكس ايجاباً على خدمة المواطن .

وبين جهود سلطة الاراضي في حوسبة المعلومات العقارية بشكل متكامل وتطوير نظام رقابي شامل للحفاظ على أملاك الحكومة وتطوير أرشيف سلطة الأراضي للمحافظة على الوثائق والمستندات وتسهيل المعاملات اضافة الى بناء القدرات المؤسسية وتنمية مهارات وقدرات الكادر البشري العامل .

وتطرق الباز الى اهداف سلطة الاراضي خلال العام باستكمال اعمالها في ضبط وتنظيم العمل المساحي خدمات عقارية مميزة بأساليب وتقنيات تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات متلقي الخدمة

واكدت سلطة الأراضي في خطتها على أنها ستعمل خلال العام القادم على منع التعديات عل الاراضي الحكومية ووقفها واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا وتأمل سلطة الاراضي خلال خطتها التشغيلية بالوصول الى قواعد بيانات الملكيات العقارية موثقة ومحدثة ومتطابقة إلكترونياً وخرائطياً مع سجلات آمنة ومستقرة.

