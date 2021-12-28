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الدفاع المدني: 3 إصابات في حريق إثر تسرب للغاز برفح

28 كانون أول / ديسمبر 2021 10:36

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غزة-الرأي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، امس الإثنين، إصابة ثلاثة مواطنين جراء حريق نشب بفعل تسرب للغاز في منزلهم بمنطقة السلام شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وحدة العلاقات العامة والإعلام أن طواقم الدفاع المدني قدمت الإسعاف الأولي للمصابين الثلاثة وهم طفل ووالداه، حيث أصيبوا باختناق وحروق مختلفة، نُقلوا على إثرها للمستشفى.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بفعل تسرب للغاز من أنبوبة الغاز أدى لوقوع حريق ثم انفجار الأنبوبة بسبب تسرب للغاز داخل المطبخ.

وذكرت المديرية أن أطقم الإطفاء سيطرت على حريق آخر نشب في ورشة للحدادة بمنطقة جحر الديك، دون وقوع إصابات.

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