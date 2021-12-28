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سلطة المياة تنفذ جولة تفتيشية على محطات التحلية جنوب القطاع

28 كانون أول / ديسمبر 2021 10:53

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غزة-الرأي

أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة تفتيشية على محطات التحلية الخاصة بمياه الشرب جنوب قطاع غزة.
حيث شملت الزيارة مناطق محافظات بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرث محافظة خان يونس جنوب القطاع، للتأكد من صلاحية مياه الشرب في محطات التحلية الموجودة.
حيث نفذت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية الجولة التفتيشية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة.
وأفاد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة أن الطواقم تقوم بشكل دوري ومستمر بجولات تفتيشية على محطات التحلية لمياه الشرب.
 

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