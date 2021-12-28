النائب العام يؤكد على الشراكة وجمعية المخاتير لترسيخ العدالة

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، على أهمية التعاون مع الوجهاء والمخاتير من أجل تعزيز العدالة الجنائية واحترام الحريات العامة والخاصة في المجتمع الفلسطيني، وذلك في إطار الالتزام بالسياسات والنظم التشريعية والقانونية المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وفدًا من جمعية مخاتير فلسطين، الذي يأتي في إطار بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم البلاد ويعزز سيادة القانون، مثمناً الدور الفاعل الذي يقوم به رجال الإصلاح والمخاتير في اسناد النيابة العامة مؤكدا أن النيابة لن تتوانى في مساعدتهم بكافة الطرق القانونية وتذليل كافة العقبات أمامهم؛ لدورهم الإصلاحي المهم والمكمل لتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، أثني وفد المخاتير على دور النيابة الريادي في تحقيق الأنصاف واستعادة الحقوق ونصرة الضعفاء والانحياز لرسالة العدالة، متمنين لسعادة المستشار النائب العام التوفيق والسداد والعون في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

