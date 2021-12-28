ديوان المظالم ومركز الضمير يبحثان سبل التعاون

غزة-الرأي



ديوان المظالم - رئاسة مجلس الوزراء

دائرة العلاقات العامة والاعلام

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً بكل من أ. موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. مطر العجلة مركز الضمير لحقوق الانسان بغزة ، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة واقع احترام حقوق الإنسان.

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وكان في استقبال الوفد الزائر أ. علاء الإسكافي مديرة المركز وعدد من المختصين القانونيين بالمركز .

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وبدوره عرض أ. موفق الضاني نبده عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوي المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان وكذلك عن دور دائرة حقوق الانسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الغزي، والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع كافة، و أهمية التعاون المشترك بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بخدمة المواطنين والصالح العام، والحث على المزيد من التعاون المثمر على طريق انصاف كل متظلم له الحق في مظلته

وبدوره أوضح مدير العلاقات العامة بديوان المظالم أن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات تأتي ضمن سياسية ديوان المظالم في توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني تسهيل العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والتواصل الدائم بشأن قضايا تخص المواطنين سعياً لحلّها .

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وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات بين الديوان كممثل عن الحكومة وبين مختلف المراكز التي تعنى بحقوق الإنسان.

