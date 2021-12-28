العمل تشارك في ورشة عمل حول السلامة المهنية بالقطاع الهندسي

غزة-الرأي

شارك فريق من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، امس ، في ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين في مدينة غزة، بالتعاون مع المعهد العربي لعلوم السلامة، بعنوان :"السلامة المهنية وأهميتها لقطاع العمل الهندسي".

وضم وفد وزارة العمل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل م. طلعت أبو معيلق، وأ. تهاني السلطي ممثلة دائرة التوعية والإرشاد، وم. فدوى أبو شمالة ممثلة دائرة السلامة والصحة المهنية.

وتمحورت الورشة حول تقديم تعريف السلامة والصحة المهنية، وأهميتها في العمل الهندسي.

