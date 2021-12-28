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الاقتصاد: تسجيل 23 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

28 كانون أول / ديسمبر 2021 11:40

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني  قسم الصناعات الغذائية جولة رقابية على مصانع اللحوم المصنعة لتحديد الكميات اللازمة و القدرة الانتاجية لكل منها، وكذلك الحصة السوقية للمصانع المحلية من باب تشجيع المنتج الوطني وقد بلغت الجولات 170 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

وقد سجلت الوزارة 16 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، و23 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، الى جانب ضبط محمص للمكسرات لعدم توافر الشروط الصحية فيه.

من جانبها ، نظمت  مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 جولات تفتيشية في محافظة الشمال على محال بيع الذهب والمجوهرات .


 

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