سلطة المياه وجودة البيئة تزور نائب الأمين العام لمجلس الوزراء

غزة-الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء م.سهيل مدوخ لمناقشة آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان العمل ووضعه بالصورة الكاملة.

واستعرض رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم طبيعة عمل ومهام السلطة من ناحية المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالاضافة الى استعراضه لأبرز الصعوبات والاشكاليات التي تواجه عمل السلطة من عدة نواحي مختلفة أبرزها نواحي ادارية ولوجستية وفنية واستعراض أهم الانجازات في قطاعي المياه والبيئة.

فيما رحب بدوره نائب الأمين العام لمجلس الوزراء م.سهيل مدوخ بالزيارة، واعتبرها بادرة لحل الاشكاليات من خلال الاجتماعات الثنائية .

بدوره، وعد م.سهيل مدوخ بامكانية حل الاشكاليات الموجودة من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بأقرب وقت خاصة فيما يتعلق بتوفير مكان مناسب لمقر سلطة المياه وجودة البيئة، وغيرها من القضايا الخاصة بالدعم المادي واللوجستي وكذلك تفعيل دور الضابطة البيئية، وتفعيل المراقبة على الآبار العشوائية المخالفة والرقابة البيئية على محطات ارسال وتقوية الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة.

