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النقل والمواصلات تناقش خطة التوعوية المرورية لعام 2022

28 كانون أول / ديسمبر 2021 01:13

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غزة-الرأي

عقدت دائرة التوعية والإرشاد المروري بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاً مع الإدارة العامة لشرطة المرور واتحاد جمعيات السلامة المرورية لمناقشة خطة التوعية المرورية للعام القادم وذلك اليوم في مقر الوزارة.
بدوره، رحب أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المرور بالحضور مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد جمعيات السلامة المرورية في دعم الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شرطة المرور.
وأضاف الخطيب أن الخطة تحتوي على أنشطة مركزية توعوية تتمثل في يوم المرور العالمي واليوم العالمي لضحايا حوادث السير، والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي المروري.
حيث تم وضع خطة شاملة ومتكاملة على مدار العام من أجل القيام بمشاريع توعوية تستهدف قطاعات واسعه من المجتمع الفلسطيني بما فيهم السائقين وطلبة المدارس والجامعات ورياض الأطفال وأولياء الأمور.
من جانبه ،شكر المقدم م. عمر المصري وزارة النقل والمواصلات على هذه الخطة الشاملة التي تخدم أبناء شعبنا في قطاع غزة للحد من الحوادث المرورية ونشر ثقافة الوعي المروري.
ودعا المصري كافة الجهات ذات العلاقة بتوحيد الجهود من أجل إنجاز هذه الخطة خلال العام القادم.
 

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