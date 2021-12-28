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"الاتصالات" تكرّم الفائزين بجائزة أفضل تحوّل إلكتروني حكومي بـ 2021

28 كانون أول / ديسمبر 2021 02:21

غزة - الرأي

كرّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة أفضل تحوّل إلكتروني حكومي للعام 2021، وذلك بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقال الدعليس في كلمة له خلال التكريم، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاعت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وقلة الإمكانات تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري.

وذكر الدعليس خلال حديثه لوكالة "الرأي"، أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق الوزارة البوابة الإلكترونية المركزية لجميع المعاملات الحكومية تسهيلا على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة سهيل مدوخ، أن "التحول الرقمي مفهوم جديد نتفاعل معه ويتم قياسه من خلال الخدمات الإلكترونية والأنظمة المحوسبة وممكنات البيئة التقنية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية".

وبين مدوخ لـ "الرأي" أن الوزارة استطاعت انجاز استراتيجية للتحول الرقمي للأعوام من 2022 إلى 2024، مضيفا: "نتطلع لاستمرار هذه الجائزة على مدار الأعوام القادمة لتحقيق الفائدة الرقمية لمؤسساتنا ومجتمعنا".

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