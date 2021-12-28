اليوان الصيني سجل أداء قوي خلال 2021 أمام الدولار الأمريكي، فما الأسباب؟

الرأي – وكالات:

في حين أن الصين لا تزال تكافح من أجل تعافي اقتصادها، إلا أن عملتها تفوقت بقوة على الدولار الأمريكي على مدار هذا العام برغم من خطط البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية ورفع سعر الفائدة، بشكل عام، لقد كان من النادر أن يصبح اليوان قوي أمام الدولار الأمريكي.

شهد اليوان مكاسب تخطت نحو 8% على مدار عام 2021 في سوق تداول العملات الأجنبية وذلك وفقًا لمؤشر CFETS RMBوهو مؤشر يحدد قيمة العملة الصينية أمام 24 عملة أخرى فقد كان أقل بنحو 0.26% فقط من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في نوفمبر 2015.

وأمام الدولار الأمريكي حقق اليوان مكاسب تتراوح بين 2.4% و 2.8% خلال 2021، ويتداول اليورو في الوقت الحالي عند 6.34 يوان لكل دولار تقريبًا وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ومع اقتراب بداية عام 2022 كان أداء العملة الصينية هو الأفضل في العالم خلال 2021، يأتي هذا الدعم من حجم الصادرات الضخمة التي قفزت لأرقام قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على سندات الحكومة الصينية لمستويات عالية، في المقابل يعاني الاقتصاد الصيني من الضعف.

من المرجح أن تواصل العملة الصينية أداءها القوي خلال العام الجديد، على الرغم من احتمالية استمرار ضعف النمو الاقتصادي الناتج من معدلات التضخم العالية والتراجع الكبير في سوق العقارات بعد الأزمة الأخيرة، واستمرار الحكومة الصينية في تضييق الخناق على القطاع الخاص بشأن العمليات التنظيمية.

يرجح أن تستمر العملة في التداول عند المستويات المرتفعة عند 6.3 أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الأول ممن 2022، يتوقع المحللون لدي بنك جولدمان ساكس أن تظل العملة الصينية عند أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من عام 2022.

للأداء القوي لليوان سلبيات وايجابيات، ايجابيات هذا الاتجاه أنه كلما كانت العملة الصينية قوية فهناك احتمالية بقيام البنوك المركزية العالمية برفع احتياطها من اليوان، مما يقوي من استخدامها على نحو عالمي، بالإضافة إلى ذلك، فإن العملة القوية ستجعل تكلفة الواردات أرخص مما سيساهم في التحكم في معدلات التضخم المرتفعة، خاصة وأن الصين تشتريالكثير من السلع بالدولار الأمريكي.

أما الجانب السلبي للأداء القوي، إذا استمر هذا الاتجاه في ظل الصادرات المزدهرة حاليًا، فإن ارتفاع قيمة العملة قد يتسبب في اضعاف قدرتها التنافسية في الخارج، وهذا سينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي للصين الذي يعاني بالفعل من الضعف.

البنك المركزي الصيني يتخذ خطوات للحد من قوة اليوان

قام البنك المركزي الصيني باتخاذ خطوات أخرى للحد من ارتفاع اليوان، بعد يوم من اتخاذ صانعي السياسة أكبر خطوة لهم حتى الآن لكبح جماح ارتفاع العملة مقابل الدولار.

قام بنك الصين بتثبيت قيمة اليوان اليومية عند أضعف تقدير، وجاء هذا القرار بعد ساعات من مطالبة البنك المركزي الصيني البنوك بالاحتفاظ بمزيد من النقد الأجنبي في الاحتياطي، وهي خطوة فعالة في تقليص حجم المعروض من النقد الأجنبي سواء الدولار أوالعملات الأخرى داخل البلاد، كما أنها خطوة فعالة لإضعاف قيمة العملة، وعلى الرغم من تلك الخطوات، إلا إنها استمرت في قوتها سواء في الأسواق الداخلية والخارجية، تشير هذه الخطوات إلى أن بكين حذرة من المكاسب السريعة في سعر الصرف، نظرًا لأن المتداولين يمكنهم التخلص من المراكز الطويلة بالسرعة نفسها.

الجدير بالذكر أنه في نهاية شهر مايو رفع البنك المركزي الصيني متطلبات احتياطي العملات الأجنبية للبنوك في البلاد من 5% إلى 7%، مما أدى لفترة وجيزة إلى وقف ارتفاع اليوان.

أسباب قوة اليوان خلال هذا العام:

الصين تخفف من القمع التكنولوجي

افترض العديد من المراقبين أن بكين إما كانت منشغلة بالتقليل من تأثير مشاكل تمويل Evergrande على النظام المالي الأوسع، أو كانت تتوقع تشديد السياسة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من شأنه أن يخفف الضغط عن اليوان.

في تقرير حديث، أشار إلى التفاؤل بأن الإجراءات الصارمة التنظيمية في الصين تراجعت والتي كانت واحدة من العوامل الكامنة وراء وجهة النظر القائلة بأن اليوانقد يظل قوياً على المدى القريب.

وقد أبلغت لجنة الصرف الأجنبي في الصين البنوك التجارية أنها ستواجه تحقيقًا إذا زادت أحجام تداولها بمقدار معين إجمالاً أو بالنسبة لما تقوم به نيابة عن العملاء، ربما كان ذلك إشارة على أنها تشجيع للبنوك على تجنب تعريض نفسها وعملائها لمخاطر العملات الأجنبية وتحسين تتبعهم للتداول الخاص.

اليوانيقوي عادة في نهاية العام

من المحتمل أن يكون الفائض التجاري القياسي في أكتوبر قد حفز الطلب على العملة، كما تسارعت الشركات أيضًا إلى تثبيت أسعار الصرف الخاصة بها بنهاية العام، على مدار السنوات العشر الماضية سجلت العملة الصينية أفضل أداء شهري له مقارنة بالدولار الأمريكي في ديسمبر ويناير.

يسير الطلب الأجنبي على الديون الصينية المحلية في طريقه إلى منافسة أعلى مستوى سجله العام الماضي، ومن المرجح أن تكون الزيادة ناتجة عن قيام FTSE Russell برفع وزن سندات الحكومة الصينية في معاييرها.

يتم جذب المستثمرين أيضًا إلى عروض السندات الحكومية الصينية المستقرة وذات العائد المرتفع، في ضوء تحكم بنك الصين الشعبي في إدارة السياسة النقدية استجابة للوباء وإبقاء التضخم تحت السيطرة.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين آخذ في الارتفاع

يمكن اضافة الاستثمار الأجنبي المباشر المستمر (FDI) أيضًا إلى قائمة أسباب قوة العملة، فبحلول نهاية سبتمبر تجاوز الاستثمار في 2021 بالفعل الإجمالي لعام 2020 وكان أيضًا متقدمًا على المبلغ المسجل في عام 2019، اجتذب اليوان المستقر نسبيًا هذا العام أيضًا بعض مراكز التجارة من خلال أساسيات التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، استفادت العملة من تخفيف التوترات الصينية الأمريكية في أعقاب القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" وهي المحادثات الأكثر جوهرية بين البلدين منذ تولي بايدن منصبه في يناير.

ومع ذلك، لم تسمح الصين لعملتها بالتحرك استجابة للأساسيات لفترة طويلة، إنه سوق يكون فيه التدخل أمرًا بالغ الأهمية لأنه لم يحدث شيء في العالم الحقيقي في عام 2021 وهو ما يفسر سبب كون العملة الصينية أحد أقوى العملات في العالم.

إن قوة اليوان هي انعكاس لوجهة نظر سوق الصرف الأجنبي بأن العملة الصينية لا تزال رهانًا أفضل من معظم العملات، على الرغم من أن الصين واجهت مشكلاتها الخاصة في الأشهر الأخيرةبما في ذلك أزمة الديون في سوق العقارات، ولقد هدأت المخاوف بشأن هذه القضايا في الفترة الأخيرة، حيث ادعى بنك الشعب الصيني (PBoC) أن الآثار غير المباشرة من مشاكل الديون في أسواق العقارات يمكن التحكم فيها.

اقترح بنك HSBC أن الأداء المتفوق لليوان وسط أزمة الطاقة العالمية والمخاوف المتعلقة بسلسلة التوريد يمكن أن يكون أيضًا انعكاسًا لتوقع السوق لارتفاع العملات الفائضة المختارة لمحاربة التضخم، ويلاحظ أن قيمة اليوان ارتفعت في الربع الثاني من عام 2008 والنصف الأول من عام 2011 عندما كانت أسعار السلع العالمية حول المستويات الحالية.