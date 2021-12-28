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"المدهون": سنحقق الردع برسم سياسات عقابية مشددة

28 كانون أول / ديسمبر 2021 04:27

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون "سنحقق الردع العام برسم سياسات عقابية مشددة لمرتكبي الجرائم، ليستشعر المواطن أنه يعيش في بيئة يسودها الأمن والاطمئنان بالعدالة والاستقرار المجتمعي".

وأكد "المدهون" خلال استقبال لوفد من الشرطة الفلسطينية يرأسها مديرها العام اللواء محمود صلاح، على التكاملية بين أجهزة الدولة من خلال رسم سياسات موحدة لتحقيق أهدافها السامية.

وبين أن مراكز الشرطة تعتبر الواجهة الرئيسية مع الشعب وهمومهم تصب فيها، مشيداً بعمل رجال الشرطة والمجهودات المبذولة في إطار تحقيق الاستقرار.

وثمن ما يبذله ضباط الشرطة وأفرادها من مجهود في تعزيز علاقة الشرطي مع المواطن، وإشعاره بالأمن والاطمئنان.

من جهته، هنأ اللواء "صلاح" والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدم درع التكريم لتوليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة المحكمة العليا.

ولفت إلى حرصهم على سيادة القانون والعمل تحت مظلته وتنفيذ جميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية، متمنين لرئيس المجلس التوفيق والسداد في ترسيخ احترام سيادة القانون، وتحقيق الردع العام.

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