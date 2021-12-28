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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء

28 كانون أول / ديسمبر 2021 04:32

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/44).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/32):، داعية إياهم إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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