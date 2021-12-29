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أداة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد بسهولة على Windows 11

29 كانون أول / ديسمبر 2021 08:27

أداة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد بسهولة على Windows 11
أداة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد بسهولة على Windows 11

بدأت مايكروسوفت فى اختبار دعم تطبيق أندرويد لنظام التشغيل Windows 11 في إصدارات Insider Preview، حيث يأتى أحدث إصدار من Insider Preview لنظام التشغيل Windows 11 مع دعم أصلى لنظام Windows الفرعي لنظام أندرويد (WSA) الذي يسمح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات وألعاب أندرويد على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم عبر متجر Windows عبر متجر تطبيقات Amazon.
 
وتتيح أداة جديدة مفتوحة المصدر تسمى WSA PacMan للمستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد دون الحاجة إلى تثبيت بنية Insider Preview، وكان من الممكن في وقت سابق تثبيت تطبيقات أندرويد على إصدارات غير Insider لنظام التشغيل Windows 11 باستخدام سطر الأوامر باستخدام موجه الأوامر ، والذي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا خاصة للمبتدئين.
 
وتلغى أداة WSA PacMan الجديدة الحاجة إلى سطر أوامر أو موجه الأوامر وتتيح لهم تثبيت تطبيقات أندرويد أصلاً على Windows 11، مع ملاحظة أن الأداة متاحة على Github للمراجعة والتعليقات وهي أداة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لنظام Windows الفرعي لنظام أندرويد على Windows.
ويتميز بواجهة مستخدم رسومية (GUI) ويقوم بتشغيل سطر أوامر ADB لتثبيت تطبيقات أندرويد على Windows 11، وتستخدم الأداة نظام أندرويد الفرعي لنظام التشغيل Linux (WSA) الخاص بنظام التشغيل Windows 11 ، لذا لاستخدام الأداة ، يلزم إجراء إعداد لمرة واحدة.

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