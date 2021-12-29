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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2151) الاربعاء29 ديسمبر/ كانون أول 2021

29 كانون أول / ديسمبر 2021 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2151) الاربعاء29 ديسمبر/ كانون أول 2021

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29 كانون أول (ديسمبر)

  • 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
  • 2005م  مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.
  • 2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.
  • 1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية
  • 1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
  • 1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.
  • 1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.
  • 1917م صرح الجنرال اللنبي يوم دخوله القدس بأن غاية الاحتلال البريطاني هي تحرير فلسطين من النير التركي وإنشاء حكومة وطنية حرة فيها.
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