أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة - الرأي

أجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج دورة ديسمبر 2021.

وجرت مراسم القرعة بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، ومدير عام الصندوق عصام الهبيل، ومدير عام العمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير عام الرقابة عارف بكر، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية أحمد المشهراوي.

وأوضح محيسن أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال محيسن: "نسعى جاهدين للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني وتعزيز صمودهم، من خلال توفير برامج ومشاريع من شأنها المساهمة في تحسين واقعهم المعيشي".

وأضاف: "يسعى القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3500) شاب، منهم 270 شباب خلال العام الحالي بواقع 540 ألف دولار".

ولفت إلى أن عدد الشباب المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (1024) شاب، وسيحصل (100) شاب على قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

يشار إلى أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني أطلق مؤخرًا النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق" وتحت شعار "غزة تنهض" بواقع (150) ألف دولار، وتم تخصيصها للشباب المتضررين من العدوان الأخير على غزة.

وفيما يلي أسماء المستفيدين: