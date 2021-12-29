مجمع ناصر الطبي يعقد محاضرة حول "كيفية التعامل مع مرضى كورونا"

خان يونس- الرأي

عقد قسم الأمراض الصدرية في مجمع ناصر الطبي دورة نظرية وعملية حول كيفية التعامل مع مرضى كورونا وعلاجهم، وبحضور مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وأطباء وممرضين وصيادلة.



وأفاد د.صابر الصرفندي استشاري الأمراض الصدرية أن الدورة استهدفت تدريب الأطباء والتمريض والصيدلة على آليات التعامل مع مرضى كورونا وتصنيف الحالات وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم.



وتطرق د. الصرفندي إلى أحدث العلاجات التي يتم استخدامها مع مرضى كوفيد عالميا؛ بالإضافة الى الأنواع المختلفة للعلاج بالأكسجين وتدريب الطواقم الطبية على الأجهزة المختلفة التي تعطي الأكسجين".



وشدد د.الصرفندي على تدريب الطواقم الطبية على عمل الفحوصات وتشخيص المرض وتصنيف درجته ومعالجته، وذلك مع دخول الموجة الرابعة من مرض كوفيد وتسجيل أول حالة من متحور أميكرون في قطاع غزة.



ودعا الصرفندي الى ضرورة إتباع طرق السلامة والوقاية مع المتحور الجديد نظرا لسرعة انتشاره والتي تفوق متحور دلتا من حيث الشدة؛ متمنيا السلامة للجميع.