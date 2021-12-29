وكالة الرأي الفلسطينية الوفد الطبي المصري يجري 66 عملية معقدة في مشافي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يبحث واقع البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تبحث الخطوات الوطنية ردًا على لقاء عباس وغانتس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد محاضرة حول "كيفية التعامل مع مرضى كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة ونهوضًا للمقاومة من جديد وكالة الرأي الفلسطينية أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2151) الاربعاء29 /12/ 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية فصائل: لقاء عباس بغانتس أمني بامتياز يستهدف ثوار الضفة وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي
أخبار » الأخبار الحكومية

"أبو الريش" يبحث واقع البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ

29 كانون أول / ديسمبر 2021 11:31

"أبو الريش" يبحث واقع البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، ممثلى ومنتسبى البرنامج الفلسطيني لاختصاص بورد طب الطوارئ  لبحث واقع سير البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ.

جاء ذلك في اطار الجهود المبذولة لتعزيز و دعم خدمات الطوارئ في وزارة الصحة، بحضور د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالادارة العامة للمستشفيات و منسق البرنامج التعليمي للبرنامج.


واستمع  خلال لقائه بأطباء الطوارىء الى عدة ملاحظات أبرزها ، أهمية وجود برنامج وطني في اختصاص طب الطوارئ ، وواقع برنامج بورد طب الطوارئ و جوانب القوة في البرنامج و الجوانب التي تحتاج الى تعزيز.


كذلك أهمية تبني صناع القرار في الوزارة و خارجها  سبل دعم طبيب طب الطوارئ في الجوانب المعنوية و المادية ،  الأمر الذي يساهم فى تشجيع وتحفيز أطباء الطوارئ الذين يعملون في بيئة عمل تتطلب أن يكون العاملين فيها محل اهتمام خاص. 


وأكد على دعم وتحسين وتجويد خدمات الطوارئ في وزارة الصحة والتى تحتل  الأولوية القصوى، مثنيا على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم و تطوير برنامج الاختصاص في طب الطوارئ .


 وقال:" إن وزارته تعتبره أحد أهم البرامج التي ينظر لها على أنها الأمل في تجويد الخدمة في اقسام الطوارئ في المستشفيات، مؤكدا على أنها  تتبنى كليا مطالب وفد الأطباء  و توفير أسباب و سبل الدعم لطبيب الطوارئ لاستشعارها للدور الهام الذي يقع على عاتقه في ضمان مأمونية الخدمة في اقسام الطوارئ" .

تجدر الإشارة  إلى أن برنامج الاختصاص في بورد طب الطوارئ قد تم تأسيسه  عام 2010، و منذ ذلك الوقت التحق في البرنامج أكثر من 50 طبيب و طبيبة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟