"أبو الريش" يبحث واقع البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، ممثلى ومنتسبى البرنامج الفلسطيني لاختصاص بورد طب الطوارئ لبحث واقع سير البرنامج التعليمي لاختصاص بورد طب الطوارئ.

جاء ذلك في اطار الجهود المبذولة لتعزيز و دعم خدمات الطوارئ في وزارة الصحة، بحضور د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالادارة العامة للمستشفيات و منسق البرنامج التعليمي للبرنامج.



واستمع خلال لقائه بأطباء الطوارىء الى عدة ملاحظات أبرزها ، أهمية وجود برنامج وطني في اختصاص طب الطوارئ ، وواقع برنامج بورد طب الطوارئ و جوانب القوة في البرنامج و الجوانب التي تحتاج الى تعزيز.



كذلك أهمية تبني صناع القرار في الوزارة و خارجها سبل دعم طبيب طب الطوارئ في الجوانب المعنوية و المادية ، الأمر الذي يساهم فى تشجيع وتحفيز أطباء الطوارئ الذين يعملون في بيئة عمل تتطلب أن يكون العاملين فيها محل اهتمام خاص.



وأكد على دعم وتحسين وتجويد خدمات الطوارئ في وزارة الصحة والتى تحتل الأولوية القصوى، مثنيا على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم و تطوير برنامج الاختصاص في طب الطوارئ .



وقال:" إن وزارته تعتبره أحد أهم البرامج التي ينظر لها على أنها الأمل في تجويد الخدمة في اقسام الطوارئ في المستشفيات، مؤكدا على أنها تتبنى كليا مطالب وفد الأطباء و توفير أسباب و سبل الدعم لطبيب الطوارئ لاستشعارها للدور الهام الذي يقع على عاتقه في ضمان مأمونية الخدمة في اقسام الطوارئ" .



تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاختصاص في بورد طب الطوارئ قد تم تأسيسه عام 2010، و منذ ذلك الوقت التحق في البرنامج أكثر من 50 طبيب و طبيبة.

