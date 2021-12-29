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الوفد الطبي المصري يجري 66 عملية معقدة في مشافي القطاع

29 كانون أول / ديسمبر 2021 11:34

غزة- الرأي

يواصل الوفد الطبي المصري والذي وصل قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح.

وذكر تقرير صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية في وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن الوفد الطبي المصري بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، أجرى نحو 66 عملية جراحية، منها 7 عمليات في مجال الجراحة العامة و3 عمليات جراحة قلب و29عملية قسطرة قلبية كحالات طارئة وذلك في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح التقرير أن الوفد أجرى ومنذ وصوله، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، نحو 14 عملية في مجال جراحات الكسور المعقدة والتشوهات، كما عاين الوفد وقدم الاستشارات الطبية لنحو 95 مريضاً في ذات المجال.

وفي مستشفى غزة الأوروبي، واصل الفريق الطبي المصري بالشراكة مع طواقمنا الطبية إجراء العمليات في مجال العظام والكسور، إذ بلغت أعداد العمليات نحو 10 عمليات، إلى جانب إجراءه نحو 3 عمليات معقدة في مجال الأعصاب والعمود الفقري، إضافة لمعاينته وتقديم الاستشارة الطبية لنحو 80 مريضاً في ذات المجال.

وبدورها، ثمنت وزارة الصحة الفلسطينية، الهمة والحرفية العالية التي يتحلى بها كوادر الوفد الطبي المصري، مشيرة إلى أن حضور الوفد الطبي يعكس الموقف المصري التاريخي الداعم لأبناء شعبنا.

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