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بإجمالي 100 ألف دولار

"الداخلية" تُنهي ملفات 324 غارمًا من نظارات الشرطة

29 كانون أول / ديسمبر 2021 11:38

"الداخلية" تُنهي ملفات 324 غارمًا من نظارات الشرطة

غزة- الرأي

أنهت "لجنة صندوق فكاك الغارمين" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المرحلة الثانية من مشروع الإفراج عن 324 موقوفًا غارماً من نظارات مراكز الشرطة في محافظات قطاع غزة.


يأتي ذلك، ضمن مشروع "فكاك غارمين" الممول من فاعل خير بقيمة 100 ألف دولار؛ لسداد المبالغ المالية الموقوف على ذمتها الغارمون بموجب أوامر قضائية أو شكاوى مالية.


وتم المشروع على مرحلتين، حيث تمت المرحلة الأولى بالإفراج عن 140 موقوفاً بمبلغ 50 ألف دولار، فيما شهدت المرحلة الثانية الإفراج عن 184 موقوفاً بمبلغ 50 ألف دولار أخرى.


وفي السياق؛ أوضح نائب مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العميد جميل سمور، أن أنه تم الانتهاء من المرحلتين خلال الأسبوعين الماضيين.


وأكد العميد سمور، في تصريح لموقع الداخلية، أن وزارة الداخلية دأبت خلال السنوات الماضية على مشاريع الإفراج عن الغارمين بتبرع من فاعلي خير، وفي هذا الإطار تم تأسيس "صندوق فكاك الغارمين" بالوزارة عام 2017.


ولفت إلى أن ذلك يأتي تخفيفاً عن أبناء شعبنا الذي ضاق بهم الحال نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن أجل عبر سداد ديونهم المستحقة لآخرين، والتي تم توقيفهم على ذمتها في نظارات مراكز الشرطة.


وشكر العميد سمور، أهل الخير والمتبرعين الذين ساهموا في سداد ديون الغارمين والإفراج عنهم، معرباً عن أمله في استمرار توفير التمويل اللازم مستقبلاً للإفراج عن مزيد من الغارمين.

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