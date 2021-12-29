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خلال استقباله لوفد نقابة المحامين الشرعيين..

النائب العام : نعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القانونية لإرساء العدالة

29 كانون أول / ديسمبر 2021 11:44

النائب العام : "نعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القانونية لإرساء العدالة"
النائب العام :

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال،  في مكتبه  وبحضور رئيس وحدة المظالم أ. هيثم مهنا، وفد مجلس نقابة المحامين الشرعيين،  برئاسة نائب نقيب المحامين الشرعيين في غزة المستشار أيمن أبو عيشة .

واكد المستشار النحال، خلال اللقاء على تعزيز التفاهم والتواصل المباشر مع المؤسسات النقابية والحقوقية والاهلية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات العدلية للمواطن الفلسطيني،  وتعزز ثقته بنفسه وانتمائه لوطنه، وشدد على أن النيابة العامة هي مظلة العدالة، وستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات، وأنها تتشارك مع المؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمعية؛ لإرساء دعائم العدالة.

من جهته ثمن المستشار أبو عيشة دور النيابة العامة في تمثيل المجتمع وحماية القانون، وتحقيق المساواة وحفظها للحقوق ورد المظالم ونصرة الضعفاء، متمنياً ومجلسه التوفيق لسعادة المستشار وأن يكتب له النجاح في مسيرته العملية القادمة والتوفيق بما فيه الخير لشعبنا ووطننا.

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