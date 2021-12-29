الاتصالات تكرم الحكم المحلي بجائزة أفضل تحول الكتروني للعام2021

غزة- الرأي

كرمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الحكم المحلي لمشاركتها بجائزة أفضل تحول إلكتروني حكومي للعام 2021.



ويأتي ذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير مستوى العمل الحكومي في مجال تخصصها، وبناءً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد جائزة سنوية لأفضل تحول الكتروني حكومي.



وحضر حفل التكريم رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس ووكيل وزارة الحكم المحلي م.سمير مطير وعدد من الوكلاء وممثلي الوزارات الفائزة والمشاركة والقطاع الخاص والنقابات ذات الاختصاص.



وتم تكريم من وزارة الحكم المحلي مدير دائرة البرمجة وقواعد البيانات المكلف م. وفاء أحمد تقديرا لجهودها الرامية ومشاركتها الفعالة لحصد الجائزة.



حيث فاز بالمرتبة الأولى بالجائزة وزارة الداخلية الشق المدني وقيمتها 2500 دولار، وفاز بالمرتبة الثانية للجائزة وزارة الداخلية – الشق العسكري وقيمتها 1500 دولار، فيما فاز بالمرتبة الثالثة النيابة العامة وقيمتها ألف دولار.



وفي كلمته أكد رئيس متابعة العمل الحكومي الاستاذ عصام الدعليس أنه ووفقا لرؤية وتطلعات متابعة العمل الحكومي وتماشيا مع خططها الإستراتيجية والتحول الحكومي الرقمي في عصر العولمة، فقد أُطلق مشروع العمل الحكومي بما يتناسب مع المعايير الدولية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي على إثره تم إطلاق جائزة التحول الرقمي الحكومي لعام 2021 بهدف تعزيز روح المنافسة بين الدوائر الحكومية للارتقاء بجودة الخدمات لأبناء شعبنا.



وأضاف ارتأينا بالعمل الحكومي عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة هذا الحفل لتكريم من أثبتوا قدرتهم على تحدي الصعاب من أجل الارتقاء بالعمل والمؤسسة الحكومية بمختلف اختصاصاتها.



وقال برغم الحصار وشح الامكانيات إلا أننا نقف اليوم أمام أساطير أثبتوا للجميع بأنهم قادرون على العطاء والتضحية، مضيفا أن هذه المشاريع والأفكار ضمن رؤية لجنة متابعة العمل الحكومي في تقديم التسهيلات في بيئة العمل الحكومي.



وأضاف الدعليس نحن نسعى للوصول الكامل للحكومة الالكترونية وذلك لتسهيل العمل وتحقيق السرعة في الإنجاز بدقة واتقان، وتلبية احتياجات المواطن ومتطلباته بأقصى سرعة وفق أحدث الإمكانيات المتاحة.



وقال إننا أمام هذا الانجاز كانت عزيمتنا أقوى، وأثبت موظفينا بالفعل بأن لديهم القدرة على اجتياز الصعاب فـلا مشاكل مالية أو إدارية أو شبكية أو مجتمعية قد استطاعت ان تحول بينهم وبين حلمهم المنشود الذي تحقق كليا اليوم بوجود إخوة قدموا أفضل تحول رقمي.



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