بلدية خان يونس تشرع بتركيب مصابيح إنارة بتكلفة 55 ألف دولار

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع تركيب مصابيح إنارة في الشوارع والمفترقات الرئيسية، بالتعاون مع لجان الأحياء بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة (55) ألف دولار وذلك ضمن المساعي المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان.



وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز الرؤية البصرية في الشوارع والأحياء المختلفة وخاصة في المفترقات لوضع الحلول المناسبة للمشاكل المرورية التي قد تحدث في ساعات الليل، وكذلك التسهيل على مرتادي صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن المشروع يـأتي في إطار المساعي المبذولة من قبل البلدية لتحسين خدماتها.



وأوضح د. البطة أن بلدية خان يونس تسعى بالرغم من شُح الإمكانيات والموارد إلى تنفيذ مشاريعها المختلفة من خلال تواصلها الدائم مع الجهات المانحة لتأمين الدعم المادي المطلوب للنهوض بواقع الخدمات في خان يونس والأحياء المختلفة للتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على أبناء شعبنا.



وأوضح تقرير صادر عن قسم الكهرباء بالبلدية أهمية تركيب مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة بقدرة (150) وات نوع (LED) بإجمالي (100) مصباح، وبقدرة (100) وات بإجمالي (150) مصباح، حيث يتم استبدال المصابيح القديمة وتركيب جديدة في المناطق التي تستدعي التدخلات الطارئة وفق الخطة المتفق عليها.



ومن جانبه بين أوضح مسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة أن الشوارع التي تم تركيب المصابيح فيها شملت شارع جمال عبد الناصر جنوبًا وشوارع بمركز المدينة وأخرى في حي الشيخ ناصر وشارع السكة الحديد وحي الأمل والمواصي ومناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سيتم تركيب مصابيح إنارة في معظم شوارع خان يونس.



بدورهم شكر السكان جهود بلدية خان يونس في تعزيز خدماتها وتطويرها في كافة القطاعات والتي ساهمت في الرقي بواقع المديمة نحو الأفضل، معربين عن أملهم أن استمرار تلك الجهود للتخفيف من الظروف الراهنة.

