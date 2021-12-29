المالية تنظم يوماً تدريبياً للمخلصين الجمركيين

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للجمارك والمكوس يوماً تدريبياً للمخلصين الجمركيين للتعرف على إجراءات وآليات العمل بمعبري رفح البري والتجاري.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة جمال الزيان أن اليوم التدريبي يعرف المخلصين الجمركيين بآليات عمل معبري رفح التجاري والبري وطرق التخليص الجمركي وفق القانون.

وبين مدير جمارك معبر رفح التجاري أحمد المصري أن اليوم التدريبي مهم للمخلصين الجمركيين، ويأتي لتعزيز الجانب النظري بالعملي، لافتا إلى أن المخلصين الجمركيين تعرفوا على عمل موظفي جمارك المعبر، واطلعوا على أقسامه ودليل إجراءاته لإدخال البضائع لقطاع غزة.

وخلال اليوم التدريبي تعرف المخلصون الجمركييون على برنامج المعابر والنظام المحوسب الذي يساهم في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، إضافة لتدريبهم على إدخال البيانات الجمركية للنظام وإصدار أذونات الحركة داخل المعابر.

وقدم المخلصون الجمركيون شكرهم لوزارة المالية لعقدها دورة المخلص الجمركي وتنظيمها اليوم التدريبي الذي يساهم في تعزيز الجانب النظري والعملي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد أياماً تدريبية متخصصة بالتخليص الجمركي وتهدف لتحسين الخدمات في المعابر وتحقيق السرعة في إدخال البضائع لقطاع غزة وفق معايير الجودة والرقابة حسب القانون.