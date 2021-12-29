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الصحة تناقش المفاهيم الناظمة لأعمال ومعاملات الموظفين بمجمع الشفاء

29 كانون أول / ديسمبر 2021 12:26

الصحة تناقش المفاهيم الناظمة لأعمال ومعاملات الموظفين بمجمع الشفاء
الصحة تناقش المفاهيم الناظمة لأعمال ومعاملات الموظفين بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

ناقش مدير دائرة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للشؤون الادارية تثبيت المفاهيم الناظمة لأعمال ومعاملات شؤون الموظفين ووضع الحلول المناسبة للمعيقات التي تواجه سير العمل في مجمع الشفاء الطبي، وذلك خلال لقاءه مع المدير الإداري والمالي للمجمع أ. رامي مهنا وبحضور عدد من رؤساء الأقسام الإداريين.


وتباحث الطرفان لتطوير منظومة العمل من خلال تقديم الاقتراحات ومناقشة المستجدات الخاصة بذلك، حيث تم الاجابة على العديد من التساؤلات التي تخص معاملات الموظفين، كالتشغيل المؤقت، وبرنامج التطوع "بادر"، ملف أطباء الامتياز وتحقيق الاستفادة المثلى من برنامج شؤون الموظفين المحوسب.
وتم تسليط الضوء على الجانب الإداري والتنظيمي والاجراءات الناظمة للعمل في سبيل تنظيم وتوحيد آليات العمل حسب النظام والاصول.

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